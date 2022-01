Канадский астронавт похвалил Путина за работу и захотел встретиться с ним

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Канадский астронавт Крис Хэдфилд рассказал о желании поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

На вопрос аудитории, с кем бы астронавт хотел встретиться, Хэдфилд назвал Путина и бывшего американского лидера Барака Обаму. Он похвалил их за работу. «Астронавт Крис Хэдфилд на вопрос аудитории, с кем бы он хотел поговорить, назвал Барака Обаму и Владимира Путина (он отлично справляется со своей работой — "He is doing a terrific job"). Первого не знаю, Путину сообщу», — написал Рогозин.

Крис Хэдфилд является первым канадцем, совершившим выход в открытый космос, и единственным гражданином страны, побывавшим на станции «Мир». Совершил три космических полета: два по программе Space Shuttle общей продолжительностью 20 суток и один в рамках долговременных экспедиций МКС-34 и МКС-35.

В апреле 2021 года резидент России возложил цветы к памятнику советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину, установленному на месте его приземления после первого полета в космос.