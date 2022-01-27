Футболист «Химок» Павел Мамаев женился на YouTube-блогерше Надежде Санько. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодожены решили сыграть свадьбу во время выходных, которые игроки «Химок» получили между сборами. Ранее стало известно, что возлюбленная футболиста беременна.

33-летний Мамаев сделал Санько предложение 25 декабря. Женщина выложила видео, на котором видна ее рука с ювелирным изделием бренда Graff, добавив подпись, что «это был самый сказочный и счастливый день».

Санько — ведущая YouTube-канала «Точки NadИ». На нее подписаны 95,7 тысячи человек. Кроме того, девушка — бывшая подруга экс-жены Мамаева Аланы. Пара развелась в апреле 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты.

Мамаев перешел в «Химки» в декабре 2021 года. До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.