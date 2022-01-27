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Шнуров высмеял введение Fan ID в новой песне

Группа «Ленинград» выпустила песню, в которой высмеяла закон о введении Fan ID

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Музыкальная группа «Ленинград» выпустила новую песню, посвященную введению паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных соревнований в России. Клип на композицию под названием «Па-спорт» доступен на YouTube-канале группы.

Лидер коллектива Сергей Шнуров в тексте песни высмеял принятие закона. Музыкант иронично намекнул на введение отдельных паспортов для походов в туалет, а также документов для радости и грусти. Кроме того, Шнуров предложил депутатам Госдумы прекратить улучшать жизнь россиян.

В клипе на заднем плане идет трансляция матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком», который прошел в октябре прошлого года. Победу со счетом 7:1 одержала петербургская команда.

21 января стало известно о том, что фанаты «Спартака», ЦСКА и «Ростова» планируют бойкотировать матчи РПЛ из-за принятия закона о Fan ID. По информации Metaratings.ru, вскоре к ним присоединятся болельщики «Локомотива» и «Динамо». Отказаться от оформления паспортов болельщика также решили активные поклонники «Зенита».

Закон о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) начнет действовать с 1 июня, он уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Система была опробована в ходе чемпионата мира-2018. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Алексей Гусев
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