Российские врачи оценили способность консервированных овощей вызывать рак

Российские врачи в беседе с РБК оценили способность консервированных овощей вызывать рак. Таким образом специалисты прокомментировали заявление ученых из Всемирного фонда исследования рака о том, что не содержание крахмал овощи при консервации повышают риск развития онкологических заболеваний.

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова подчеркнула, что говорить однозначно о том, что консервированные овощи вызывают рак, нельзя. «Зависимость может быть, то есть может быть корреляция, но не факт, что это причинно-следственные связи. В подобного рода исследованиях совершенно нельзя делать каких-то далеко идущих выводов, потому что это вещь очень многофакторная», — указала эксперт.

Она предположила, что участники исследования подвергались воздействию иного канцерогена или имели наследственную предрасположенность.

Гастроэнтеролог Европейской клиники хирургии и онкологии Владимир Логинов напомнил, что в консервированных продуктах зачастую много соли. Она может разрушать слизистый слой, покрывающий оболочку желудка, что способствует развитию хеликобактерной инфекции. А она, в свою очередь, повышает риск развития рака желудка, добавил специалист.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослому человеку потреблять не более пяти грамм соли в сутки, в то время как в консервации это значение гораздо выше.

Ранее ученые из Всемирного фонда исследования рака сообщили, что консервированные овощи, которые не содержат крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. Исследователи сообщили, что высокое содержание соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли может привести к первичному повреждению клеток, и как следствие — к раку.

