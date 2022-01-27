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Тарасова ответила назвавшему россиян врагами украинскому тренеру

Тарасова о назвавшем россиян врагами украинском тренере Маркевиче: больной, надо лечиться

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова ответила украинскому тренеру Мирону Маркевичу, который назвал россиян врагами. Ее слова приводит Sport24.

«Ну, если человек не может отличить белое от черного, значит, у него есть проблемы. Значит, он больной, надо лечиться», — заявила Тарасова. По словам специалиста, Олимпийские игры — главный спортивный праздник, а объятия и совместные фотографии можно не делать только с целью обезопасить себя от болезни.

Маркевич заявил, что о совместных фото не может идти речи, и назвал Россию страной-агрессором. Он подчеркнул, что каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, кто друг, а кто — враг.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами для совместных фото.

На летних Играх в Токио скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Дарья Коршунова
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