Тарасова ответила назвавшему россиян врагами украинскому тренеру

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова ответила украинскому тренеру Мирону Маркевичу, который назвал россиян врагами. Ее слова приводит Sport24.

«Ну, если человек не может отличить белое от черного, значит, у него есть проблемы. Значит, он больной, надо лечиться», — заявила Тарасова. По словам специалиста, Олимпийские игры — главный спортивный праздник, а объятия и совместные фотографии можно не делать только с целью обезопасить себя от болезни.

Маркевич заявил, что о совместных фото не может идти речи, и назвал Россию страной-агрессором. Он подчеркнул, что каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, кто друг, а кто — враг.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами для совместных фото.

На летних Играх в Токио скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.