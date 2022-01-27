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Биологи нашли следы токсичных химикатов в популярной спортивной одежде

Биологи обнаружили следы «вечных химикатов» в легинсах

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Токсичные химические вещества могут содержаться в легинсах и другой одежде для спорта, пишет Eat This, Not That!.

Ученые нашли в популярной спортивной одежде следы полифторалкильных веществ, также известных как PFAS (химические вещества, которые сохраняются долго, разрушаются вечно и используются во многих повседневных вещах). К примеру, 25 процентов исследованной одежды содержало заметное количество органического фтора.

По словам биологов, токсичные вещества сегодня можно найти на экранах мобильных телефонов, гитарных струнах, антипригарных сковородках, пергаментной бумаге и даже пищевых упаковках. Агентство по охране окружающей среды США заявило, что воздействие определенных элементов может нанести вред здоровью. Другое исследование, проведенное Toxic-Free Future, обнаружило токсичный материал в 72 процентах протестированных предметов, среди которых были наматрасники, одеяла, дождевики и одежда.

Ранее американский стартап ByFusion предложил заменить токсичные для атмосферы бетонные блоки мусором. Специалисты создали более безопасный для экологии аналог стройматериала из найденных в океане неразлагаемых отходов.

Алия Шарафутдинова
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Биологи нашли следы токсичных химикатов в популярной спортивной одежде
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