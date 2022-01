Англоязычная версия хита «Я сошла с ума» стала лидером чарта в Саудовской Аравии

Англоязычная версия песни «Я сошла с ума» оказалась на первом месте чарта сервиса Shazam в Саудовской Аравии. На это обратил внимание паблик «ВКонтакте» «Родной звук».

Старый хит группы «Тату» All The Things She said стал лидером рейтинга в Эр-Рияде. На втором месте расположилась композиция Heat Waves коллектива Glass Animals. В пятерку также вошли треки: Ba'ad Gheyabo исполнителя Ahmed Batshan, Kol Sanah от Farfasha и I Promise артиста Ian Post.

Ранее в январе стало известно, что популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, записала кавер на хит All The Things She Said. Она выложила отрывок композиции в TikTok.

Группа «Тату» записала англоязычную версию композиции «Я сошла с ума» для альбома 200 km/h in the Wrong Lane в 2002 году. Трек стал хитом в Великобритании и Франции. В 2020 году на него записала кавер американская певица Poppy. Опубликованный на видеохостинге YouTube клип на ее композицию собрал почти 4,5 миллиона просмотров.