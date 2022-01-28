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Перечислены риски признания криптовалюты платежным средством

Экономист Беляев: разрешение криптовалюты в виде денег приведет к коллапсу в экономике

Фото: Shutterstock

Если в России разрешат майнинг, значит разрешат эмиссию денег, а это недопустимо, так как приведет к расстройству экономического механизма, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, с чем связаны риски регулирования криптовалюты в России, и как их избежать.

Полностью запрещать криптовалюту в России не хотят, так как в стране сейчас около 17 миллионов обладателей криптокошельков, у которых есть миллиарды или триллионы долларов, считает экономист. По его словам, полный запрет, действительно, приведет к негативным последствиям, но еще опаснее разрешить использовать криптовалюту в качестве платежного средства.

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Деньги сможет выпускать каждый

Любое регулирование не имеет никакого значения, если оставить криптовалюту в статусе платежного и расчетного средства, то есть в статусе денег, подчеркнул Беляев. Дело в том, что в таком случае будет нанесен удар по денежному обращению страны, вслед за которым наступит расстройство всей экономики.

«Вся масса рублей, наличная и безналичная, которая обращается в стране, находится под контролем Центрального банка, единого эмиссионного центра. Центральный банк выпускает деньги внутри страны в соответствии с товарооборотом, потому что, если их выпустить меньше, экономика будет страдать по одной причине, если выпустить больше — по другой причине. Как только вы придаете криптовалюте, которая выпускается за пределами Центрального банка и которую можно добывать каждому самостоятельно, статус денег, вы размываете этот единый эмиссионный центр. Потому что, получается, что деньги может выпускать в оборот не только Центральный банк, но и любой, у кого есть компьютер, и кто овладел этой технологией», — объяснил экономист.

По его словам, таким образом, в стране начнет развиваться какая-то другая экономика, параллельная той, которая регулируется и подчиняется законам, что приведет к искажению денежного оборота и расстройству экономического механизма.

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Крипта без удара по экономике

Регулировать криптовалюту можно без серьезных последствий для экономики, если оставить ее в статусе определенного актива, как ценные бумаги, отметил Беляев и объяснил, как это работает. «Есть отдельный рынок, там продаются и покупаются эти биткойны, вы выходите туда со своими рублями, покупаете биткойны. Но рассчитываться и расплачиваться ими вы не имеете права. Вы можете их держать у себя сколько угодно, ждать повышения курса, продавать их по повышенному курсу, получать прибыль в рублях или в долларах, смотря за что вы их продаете. Это совершенно другая история, на эмиссию это не влияет», — заключил он.

Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ выступил с инициативой полностью запретить в России криптовалюту. В правительстве решили, что вместо запрета целесообразнее будет ввести регуляторно-ограничительный режим, и разработали дорожную карту по регулированию криптовалюты. В ЦБ заявили, что видят большие риски для экономики и граждан от институционализации майнинга в России.

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Екатерина Смирная
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