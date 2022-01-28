Врач назвал сокращающие продолжительность жизни привычки

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие вредные привычки сокращают продолжительность жизни. Выпуск доступен на YouTube.

Медик заявил, что отказ от приема пищи по утрам может негативно отразиться на продолжительности жизни. «Завтрак, как учили нас родители, съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Короче говоря, я могу сказать: врагу ужин отдавать не надо. Все надо просто сбалансированно сделать. Примерно 25 процентов калорийности [должен быть] завтрак, 50 [процентов] примерно обед и 20 процентов — ужин», — отметил Беленков.

Вредной привычкой, мешающей долголетию, специалист назвал и плохое качество сна. Он посоветовал всем людям, которые испытывают проблемы со сном, принимать мелатонин. Как объяснил эксперт, этот препарат приводит в норму биологические ритмы. К нелекарственным способам быстро заснуть Беленков отнес прогулки на свежем воздухе вечером и употребление яблока за несколько часов до отдыха.

Помимо этого, врач-кардиолог призвал по возможности ограничить шум в доме. По словам Беленкова, этот фактор вызывает стресс и сокращает продолжительность жизни человека. Также он порекомендовал отказаться от всех видов шоколада, кроме черного. «Там (в черном шоколаде— прим. "Ленты.ру") есть флавоноиды, там есть эфирные масла, которые полезны. Вот поэтому если [вечером] совсем невмоготу, [съешьте] не торт и не сосиску, а кусочек черного шоколада», — заявил он.

Беленков добавил, что вред здоровью могут нанести такие факторы, как сидячий образ жизни и длительное использование компьютера или смартфона. Еще одной плохой привычкой, как отметил врач, является выполнение одинаковых физических упражнений. «Разнообразьте физическую нагрузку. Все надо делать в удовольствие», — подчеркнул он.

Ранее Беленков рассказал, какие средства могут помочь избавиться от мигрени. Специалист посоветовал всем, кто страдает от приступов сильной головной боли, избегать провоцирующих факторов. По его словам, при мигрени, помимо лекарств, могут помочь акупунктура и массаж головы.