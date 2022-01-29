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Стало известно о переговорах «Фиорентины» и Кокорина о расторжении контракта

«Фиорентина» начала переговоры с Александром Кокориным о досрочном расторжении контракта

Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Globallookpress

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» начал переговоры с Александром Кокориным. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По словам журналиста, стороны обсуждают досрочное расторжение контракта. Также рассматривается вопрос о компенсации 30-летнему российскому футболисту.

20 января стало известно, что итальянский клуб не хочет расторгать контракт с футболистом по обоюдному согласию. В команде такое решение считают экономически невыгодным.

В начале декабря 2021 года в «Фиорентине» заявили о готовности отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что клуб искал подходящего покупателя.

Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Его зарплата составляет 1,8 миллиона евро за сезон. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время он провел десять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Кокорин принял участие в шести встречах.

Дарья Коршунова
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