В Кремле поздравили Надаля с победой на Australian Open

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на результат финального матча Australian Open-2022 между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля поздравил Надаля с победой. «Медведев наш — молодец, но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один и только сильнейший», — заметил Песков.

Ранее 31 января Жиль Сервара, тренер Медведева, прокомментировал поражение спортсмена от Надаля. По мнению специалиста, россиянин мог сыграть лучше и острее.

Финал Australian Open состоялся 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля. По итогам турнира россиянин заработал более 1,1 миллиона долларов.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в 2021 году.