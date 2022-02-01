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Роман Протасевич назвал политическую ошибку Тихановской

Бывший главред NEXTA Протасевич: Тихановская так и не стала лидером оппозиции

Фото: Сергей Гриц / AP

Бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал политическую ошибку бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По его словам, Тихановская была символом протестного движения в стране, но не смогла стать его лидером. Слова Протасевича передает Znak.

«Тихановская была символом всей движухи, попытки революции, но так и не стала лидером», — заявил Протасевич. Он добавил, что бывший кандидат в президенты не является лидером оппозиции и на сегодняшний день.

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Роман Протасевич освободился из-под стражи 24 января и устроился работать в провластную белорусскую организацию «Системная правозащита». Он также заявлял об отсутствии альтернатив Александру Лукашенко на посту президента.

Протасевича задержали в Белоруссии 23 мая 2021 года. Рейс авиакомпании Ryanair по маршруту Афины — Вильнюс, на борту которого находился бывший главный редактор NEXTA, посадили в Минске по указанию белорусского диспетчера. С тех пор Протасевич был в заключении, иногда общаясь с матерью через Telegram. Она рассказывала, что в ответ на те вопросы, на которые Роману запретили отвечать, он молчал.

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Дмитрий Настасьев
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