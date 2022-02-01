Футболист сборной России рассказал о разнице в тренировках Карпина и Семака

Футболист сборной России и «Зенита» Данил Круговой рассказал, чем отличается наставник национальной команды Валерий Карпин от тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. Его слова приводит Sport24.

«У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем идет упор на интенсивность», — обозначил разницу игрок. Он отметил, что Семак также ставит тактические задачи, однако работа ведется на маленьких площадях, а не на всем поле.

4 декабря футболист «Динамо» и сборной России Даниил Фомин сравнил работу команды при Карпине и Станиславе Черчесове. «При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером», — заявил он. При этом игрок добавил, что новый тренер стал уделять больше внимания теоретической подготовке и питанию спортсменов.

В 2018 году Семак вернулся на пост главного тренера «Зенита», в котором уже работал с 2013 по 2016 год. Под его руководством «Зенит» трижды становился чемпионом России.

Карпин был назначен тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом рассчитан до 31 марта 2022 года.