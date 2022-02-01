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Футболист сборной России рассказал о разнице в тренировках Карпина и Семака

Футболист сборной России Круговой: у Карпина много тактики, у Семака упор на интенсивность

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Футболист сборной России и «Зенита» Данил Круговой рассказал, чем отличается наставник национальной команды Валерий Карпин от тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. Его слова приводит Sport24.

«У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем идет упор на интенсивность», — обозначил разницу игрок. Он отметил, что Семак также ставит тактические задачи, однако работа ведется на маленьких площадях, а не на всем поле.

4 декабря футболист «Динамо» и сборной России Даниил Фомин сравнил работу команды при Карпине и Станиславе Черчесове. «При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером», — заявил он. При этом игрок добавил, что новый тренер стал уделять больше внимания теоретической подготовке и питанию спортсменов.

В 2018 году Семак вернулся на пост главного тренера «Зенита», в котором уже работал с 2013 по 2016 год. Под его руководством «Зенит» трижды становился чемпионом России.

Карпин был назначен тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом рассчитан до 31 марта 2022 года.

Дарья Коршунова
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