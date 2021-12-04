Футболист сборной России сравнил работу команды при Карпине и Черчесове

Даниил Фомин о разнице между Карпиным и Черчесовым: Валерий Георгиевич ближе к игрокам

Футболист «Динамо» и сборной России Даниил Фомин сравнил работу команды при Валерии Карпине и Станиславе Черчесове. Его цитирует «Матч ТВ».

«Валерий Георгиевич ближе к игрокам — много общается с командой. И спрашивает мнение ребят, что и как», — поделился футболист. Фомин отметил, что подобный подход сближает команду.

Футболист также рассказал о разнице в подготовке команды. «При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером», — прокомментировал Фомин отличия в работе наставников сборной. При этом игрок добавил, что новый тренер стал уделять больше внимания теоретической подготовке и питанию спортсменов.

Сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда продолжит борьбу за право выступить на мундиале в стыковых матчах. В первом раунде 24 марта команда Карпина сыграет с поляками. В случае победы сборной предстоит побороться за выход в финальную стадию турнира с победителем пары Швеция — Чехия.

Карпин был назначен тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом рассчитан до 31 марта 2022 года.