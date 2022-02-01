Тарасова объяснила ответ украинца на английском на заданный по-русски вопрос

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала запрет для украинских спортсменов на общение со СМИ на русском языке во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«А что в этом такого? Вы же знаете, что их президент издал указ, чтобы они не разговаривали по-русски. Если к нашему спортсмену подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нем говорить», — объяснила Тарасова. Она добавила, что россияне также общаются только на национальном языке и на английском.

31 января украинский фигурист Иван Шмуратко во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады отвечал на заданные по-русски вопросы на английском языке. Он подчеркнул, что приехал делать свою работу.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам с Украины запретили позировать на совместных с россиянами фото.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.