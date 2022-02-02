В Госдуме прокомментировали сообщения об угрозах родным судьи из Чечни

Первый зампред комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев заявил, что сообщениями об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева должна заниматься Генпрокуратура. Такой комментарий он дал «Интерфаксу».

По его словам, подобные угрозы — серьезное дело. Такого человека, опасного для общества, необходимо ставить на учет, а также контролировать его действия, добавил Арефьев.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. Также он призвал перевести его слова на русский язык правильно.

Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию 22 января. До этого министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что сотрудники правоохранительных органов не совершали никаких противоправных действий в отношении Янгулбаевых.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, представившись чеченскими силовиками, ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом супругу Зарему Мусаеву. 31 января против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».