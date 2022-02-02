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Депутаты Европарламента назвали условие признания оккупации Белоруссии

В Европарламенте сочли оккупацией длительное присутствие армии России в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Депутаты Европейского парламента обратились к ключевым лицам Европейского союза с требованием признать оккупацию Белоруссии Россией при условии, что российские войска останутся на территории республики. Об этом сообщил оппозиционный журналист Франтишек Вечерко в Facebook.

В тексте обращения, опубликованном Вечерко, сказано, что если части российской армии продолжат присутствовать на территории Белоруссии в течение длительного времени, это следует расценивать как оккупацию страны Россией. Письмо подписали 75 депутатов Европарламента, оно адресовано председателю парламента Роберте Метсоле, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Сам Вечерко, который является советником бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, счел письмо защищающим белорусскую независимость.

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Отношения действующих властей Белоруссии и европейских стран испортились после белорусских президентских выборов в 2020 году. Большинство стран Европы не признали результаты голосования, на котором, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Литва предоставила финансовую и материальную помощь штабу соперника Лукашенко Тихановской, а остальные страны ввели санкции против Минска. Новые ограничительные меры вводят до сих пор, последний пакет анонсировали в январе 2022 года.

Лукашенко в ответ называет западных политиков «мерзавцами» и критикует их за негуманное отношение к беженцам из стран Ближнего Востока.

Российские войска прибыли в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость-2022». Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал их внутренним делом двух стран.

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Дмитрий Настасьев
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