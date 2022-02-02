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Спорт

Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов

Александр Логинов заработал больше всех призовых за сезон среди российских биатлонистов
Александр Логинов

Александр Логинов. Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов в сезоне-2021/2022. Данные приводит Metaratings.

В мужской сборной лидером по сумме призовых стал чемпион мира-2020 Александр Логинов. За текущий сезон он заработал 69,8 тысячи евро. На втором месте оказался Эдуард Латыпов (56,5 тысячи евро), на третьем — Антон Бабиков (49,3 тысячи евро).

В женской команде больше всех заработала Кристина Резцова. Она получила за сезон 54,5 тысячи евро призовых. Ульяна Нигматуллина заработала 27,4 тысячи, а Евгения Буртасова — 20,1 тысячи евро.

Среди всех спортсменов, выступающих на соревнованиях Международного союза биатлонистов (IBU), наибольшие призовые получили француз Кентен Фийон-Майе и норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Они заработали 138 и 160,6 тысячи евро соответственно.

В январе Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. Второй год подряд список возглавила японская теннисистка Наоми Осака. Спортсменка заработала более 57 миллионов долларов, из которых 55 миллионов она получила по спонсорским контрактам, а 2,3 миллиона — в качестве призовых. В тройку лидеров также вошли американские теннисистки Серена и Винус Уильямс.

Дарья Коршунова
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