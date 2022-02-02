Названо условие для уступок США по предложениям России по гарантиям безопасности

Ответ США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности ставит стороны в патовую ситуацию, считает политолог Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что обострение конфликта США и Китая может стать условием, при котором требования России будут приняты, поскольку американцы не смогут противостоять одновременно двум врагам.

В своем ответе на российские предложения по гарантиям безопасности США и НАТО, с одной стороны, предлагают восстановить отношения и работу закрытых в прошлом году посольств. С другой стороны, они угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии России в отношении Украины». Об этом говорится в тексте, опубликованном испанской газетой El Pais.

Ограниченное сотрудничество

«В принципе, такой ответ был ожидаем и по итогам женевских переговоров: Штаты не готовы отступать от своих красных линий и идти на уступки России. Но и Россия не готова отступать. В принципе, ситуация патовая. Но, с другой стороны, Америка своими предложениями показала, что готова к сотрудничеству по частным вопросам», — отметил Дудаков.

Политолог обратил внимание на готовность Вашингтона обсуждать вопросы, касающиеся ракет средней и меньшей дальности, непроведении инспекций на базах НАТО, а также нераспространении ядерного оружия. Это, по его мнению, является позитивным сигналом.

Но для России, как мы знаем, существует и ряд принципиальных вопросов. Это, прежде всего, невступление Украины в альянс, а также неразмещение иностранного контингента на ее территории. И именно эти темы игнорируются, Штаты не готовы здесь идти на уступки Малек Дудаков Политолог

«И все же мы увидели, что где-то Вашингтон понимает необходимость говорить и договариваться с Москвой, поскольку от этого зависит не только безопасность Европы, но и безопасность всего мира», — подчеркнул Дудаков.

Он также заметил, что затягивание переговорного процесса, очевидное на данный момент, выгодно для президента США Джо Байдена, хоть и расходится с интересами России. В ноябре американского лидера ждут промежуточные выборы в Конгресс, потому его настоящая задача — создать образ президента-миротворца, нового Рузвельта, который не допустит большой войны в Европе.

Работа на будущее

«В общем-то в нынешней ситуации было сложно ждать, что Штаты пойдут на серьезные уступки в отношении НАТО, Восточной Европы и Украины. Но важно здесь то, что обстоятельства могут поменяться. Речь идет о противостоянии США и Китая, которое может усугубиться в любой момент», — заметил политолог.

По словам Дудакова, Штаты уже сейчас понимают, что не смогут вести войну сразу на два фронта, потому в определенный момент наиболее выгодным вариантом для них может оказаться поддержка России.

Им может понадобиться заручиться поддержкой России. Что мы видим сейчас — работа на будущее Малек Дудаков Политолог

«Да, Москве хотелось бы закрыть этот вопрос побыстрее, но Штаты прощупывают красные линии России, чтобы когда появится мотивация, у них уже было понимание, по каким направлениям можно пойти на уступки», — предположил политолог.

Испанская газета El Pais опубликовала текст ответа США и НАТО на ранее озвученные инициативы Москвы в среду, 2 февраля. В документе, в частности, говорилось, что Вашингтон не готов дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО.