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Sony потеряла миллиарды долларов из-за конкурентов и нехватки чипов

Рыночная стоимость Sony упала на 25 миллиардов долларов на фоне нехватки чипов

Фото: Simon Dawson / Reuters

С начала года рыночная стоимость Sony упала на 25 миллиардов долларов на фоне нехватки чипов для производства приставок PS5. Как сообщает CNBC со ссылкой на данные аналитиков Refinitiv, января акции техногиганта потеряли 13 процентов.

Ранее в феврале Sony объявила, что вынуждена сократить планы продаж флагманской приставки с 14,8 миллиона единиц до 11,5 миллиона единиц из-за дефицита чипов. При этом, по итогам третьего квартала 2021-го Sony продала 3,9 миллиона консолей, за тот же период прошлого года показатель составлял 4,5 миллиона.

Еще давление на акции оказывает растущая конкуренция с Microsoft, который объявил о планах купить разработчика игр Activision более чем за 68 миллиардов долларов для укрепления своего игрового подразделения Xbox.

Акции Sony упали более чем на 12 процентов после предложения Microsoft. В конце января Sony объявила о договоренности купить американскую студию Bungie — разработчика культовых серий игр Halo и Destiny — за 3,6 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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