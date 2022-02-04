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Минюст признал польскую организацию нежелательной в России

Минюст включил польский WOT Foundation в список нежелательных организаций

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство юстиции включило в список нежелательных иностранных организаций польскую WOT Foundation. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Согласно сообщению Минюста, организация включена в список нежелательных в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Польская организация занимается проведением российско-польских форумов, конференций и совещаний для журналистов, политиков и активистов. Является одним из спонсоров Форума Бориса Немцова.

Ранее WOT Foundation был признан нежелательной организацией Генеральной прокуратурой России. По мнению ведомства, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

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Роман Кирьянов
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