Фьюри назвал слабые стороны Усика

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри назвал слабые стороны украинца Александра Усика. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ESPN.

«Я думаю, он хороший боксер. Но все-таки он не так хорош. Он склонен пропускать удары, он маленький, легкий и двигается небыстро», — заявил Фьюри. Он отметил, что при этом Усик талантлив и выступает на приличном уровне.

В январе Фьюри обвинил Усика в употреблении запрещенных препаратов. Боксер назвал украинца маленьким стероидным человечком после того, как тот победил Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса.

В сентябре 2021 года Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по четырем престижным версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Для звания абсолютного чемпиона мира украинцу не хватает одного пояса — по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Фьюри владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его активе 31 победа в 32 боях. Еще одна встреча завершилась ничьей.