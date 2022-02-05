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США призвали отреагировать на обстрелы Донецка

Зампостпред России при ООН Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка. В своем аккаунте в Twitter он заявил, что Украина нарушает Минские соглашения.

«Пока Запад продолжает свою шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину, украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов, убийства и увечья гражданских лиц, нагло нарушая минские договоренности. Где же реакция постпредства США при ООН?» — высказался Полянский.

Ранее газеты The New York Times и The Washington Post писали, что разведка США нашла доказательства того, что Россия планирует сфабриковать некий предлог для вторжения на Украину. По их данным, 3 февраля Москва якобы покажет поддельное видео, на котором будут продемонстрированы украинские провокации на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины. Информацию приводят со ссылкой на неназванных по имени и должности высокопоставленных представителей администрации президента США. При этом издания признают, что «никаких прямых доказательств российского плана» и деталей его получения источники не представили.

При этом российская сторона неоднократно отрицала планы начинать вторжение. Напротив, в Москве опасаются, что Киев может устроить провокацию на границе. Впрочем, как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» на Украину.

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные американских СМИ о планах якобы планируемого Россией «вторжения» на Украину. Как заявил представитель Кремля, подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз, однако за этим ничего не следовало.

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Асель Минбаева
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