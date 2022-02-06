Новая Зеландия завоевала первое в истории страны золото зимних Олимпиад
Зои Садовски-Синнотт принесла Новой Зеландии первое золото в истории зимних Олимпиад
Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт завоевала первую в истории страны золотую медаль зимних Олимпиад. Об этом сообщает Radio New Zealand.
20-летняя спортсменка стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле, набрав 92,88 балла. Второй стала американка Джулия Марино (87,68), третьей — Тесс Коади из Австралии (84,15).
Это четвертая медаль в копилке Новой Зеландии. До этого у страны было только серебро (в 1992 году) и две бронзы (в 2018 году, одна из которых принадлежит Садовски-Синнотт в дисциплине «биг-эйр»).
Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине прошла 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.