Россия поднялась на пять позиций в медальном зачете после второго дня Олимпиады

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Олимпийских игр 2022 года в Пекине после второго дня соревнований. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

6 февраля россияне завоевали три медали: лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне, Денис Спицов — серебро в этой же дисциплине, а Анастасия Смирнова — бронзу в могуле. Таким образом, всего отечественная команда завоевала пять наград (1-2-2) и поднялась с восьмого места на пятое. Лидирует Норвегия, на счету которой два золота и одна бронза.

Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

