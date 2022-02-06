В Госдуме осудили вопрос американца о применении допинга Большунову

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев оценил вопрос американского журналиста Натаниэля Херца о допинге, заданный российскому лыжнику Александру Большунову. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Таких журналистов нужно гнать! Это не журналисты, а провокаторы. Они нарушают всю этику данной профессии и корочкой своей прикрываются», — осудил Херца Свищев. Он назвал вопрос провокацией, который был задан с целью оскорбить представителя российской сборной.

Ранее в воскресенье, 6 февраля, Большунов одержал победу в скиатлоне. Его преимущество над ближайшим соперником составило 1,11 минуты. На пресс-конференции после гонки Херц задал Большунову вопрос о применении запрещенных препаратов. Россиянин назвал вопрос некрасивым и посоветовал журналисту прийти на его тренировку.

Золото Большунова в скиатлоне — первое для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.