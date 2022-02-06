На Украине импорт российского газа из Венгрии оценили как госизмену

Украинский политолог Александр Лазарев обвинил власти страны в госизмене из-за решения импортировать газ из Венгрии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ».

Он отметил, что впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через украинскую ГТС, а через «Турецкий поток». При этом, добавил он, Киев платит 1440 долларов за тысячу кубометров, тогда как средняя цена газа в Европе составляет 350 долларов.

«Я в этом вижу государственную измену, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы самое богатое государство в мире?», — оценил эксперт.

4 февраля сообщалось, что прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) «Газпромом» снижается третий день подряд, после того, как 1 февраля она выросла почти в два раза. Со 106,74 миллиона кубометров в начале месяца (почти совпадает с контрактными 109 миллионами) транзит сначала сократился до 92,47 миллиона 2 февраля, а затем упал до 82,07 миллиона. Заявка на 4 февраля составила уже 73,03 миллиона кубометров.

Поставки по газопроводу «Ямал — Европа» в Германии по-прежнему не ведутся. Они были прекращены еще 21 декабря 2021 года и, несмотря на несколько бронирований, так и не возобновились.

Ранее сообщалось, что Украина начала подготовку к прекращению транзита, что сделает невозможной практику виртуального реверса, в рамках которой газ для Европы оставался на территории страны. Впервые с 2014 года Киев увеличил возможности по гарантированному физическому импорту газа из ЕС.