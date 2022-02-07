Бестемьянова оценила отказ Валиевой ответить на вопрос журналистки из США

Российская фигуристка Камила Валиева поступила правильно, когда отказалась отвечать на вопрос журналистки из США о ее непобедимости после короткой программы командного турнира Олимпиады-2022. Об этом сообщила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, передает РИА Новости.

Спортсменку спросили, считает ли она себя непобедимой, но российская фигуристка отказалась отвечать на вопрос.

"Если Камила будет в такой форме не только в этом году, но и дальше, ее не смогут победить еще многие годы. Никто. Но она молодец, что не отвечает на этот вопрос. Она хочет расти и развиваться. Она должна думать о том, что каждый шаг в ее карьере - ступень на следующую высоту. Как только она поймет, что достигла высоты и ее никто не победит, значит, достигла своего потолка. А ей так далеко еще идти наверх", - сказала Бестемьянова для РИА Новости.

После пяти программ командного турнира лидирует сборная России (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье - Японии (39). Турнир завершится в понедельник произвольными программами у женщин и пар, а также произвольным танцем.

Ранее стало известно, что прокат Валиевой вызвал аплодисменты у представителей всех сборных, кроме украинской. По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту и депутата Госдумы Светланы Журовой, это связано с инструкциями со стороны украинских спортивных чиновников. «Им дали указания не аплодировать, не вставать и сидеть, и они в себе гасят эту человеческую и профессиональную эмоцию», — пояснила она.