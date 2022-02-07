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Японские праворадикалы собрались на протест у посольства России в Токио

Ультраправые в Японии устроили акцию протеста у посольства России в Токио из-за Курил

Фото: Issei Kato / Reuters

Японские праворадикальные активисты собрались на акцию протеста у посольства России в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Ультраправые протестующие потребовали у России вернуть Японии южную часть Курильских остров (в Японии их называют северными территориями). Перед зданием российской дипмиссии установили заграждения и сосредоточили десятки полицейских. Протестующие включили трансляцию военных песен и маршей через громкоговорители.

Кроме того, в посольстве России сообщили, что протестующие попытались проникнуть на территорию дипмиссии. «Около полудня группа воинственно настроенных молодчиков попыталась проникнуть в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход нарядами полиции», — говорится в сообщении диппредставительства. Однако уточняется, что инцидент был пресечен полицией. Посольство России выразило решительный протест Министерству иностранных дел Японии из-за действий праворадикалов.

7 февраля посол США в Японии Рам Эмануэль напомнил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов. Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора.

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Николай Чигасов
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