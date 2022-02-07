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Собчак помогла выжившей в смертельном ДТП в Сочи исполнить мечту

СМИ: Ксения Собчак дала более миллиона рублей выжившей в смертельном ДТП в Сочи

Фото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак, находившаяся 9 октября на пассажирском сиденье автомобиля, попавшего в смертельное ДТП в Сочи, помогла исполнить мечту выжившей в той аварии Оксане Садовник. Журналистка дала девушке более миллиона рублей на открытие собственного бизнеса, сообщает «KP.RU».

«Когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь. Оксана поделилась, что у нее есть мечта. Она всю жизнь мечтала о фотостудии, в которой она — талантливый и крутой фотограф — сможет работать», — написала Собчак в своем Instagram.

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Она добавила, что прошло несколько месяцев, пока они утверждали проект и делали ремонт, но в настоящее время студия уже открыта. Сама телеведущая сумму затрат не раскрывала, однако, по данным журналистов, на все расходы Собчак потратила 1 миллион 150 тысяч рублей.

Также Собчак призналась, что и она столкнулась с последствиями для здоровья после той аварии в Сочи. «Я сейчас хожу к остеопату: он исправляет какие-то смещения, делает иглоукалывание. Какие-то вещи мы с Оксаной даже одинаково делаем, хотя, конечно, у меня не так все серьезно», — поделилась журналистка.

Телеведущая вновь заверила, что не имеет никакого отношения к водителю Mercedes, в котором ехала, и его адвокатам. В то же время она отметила, что у обвиняемого ситуация плачевная — бедная семья, жена, дети и кредиты. По мнению журналистки, суд точно даст ему срок. «И я считаю, что это справедливо», — заключила она.

По данным журналистов, Садовник по-прежнему проходит реабилитацию в виде массажа и иглоукалывания. Отмечается, что все процедуры она делает за свой счет.

Ранее 15 декабря Олегу Цою, водителю Собчак, предъявили официальное обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. До этого МВД завершило расследование дела о ДТП с участием телеведущей и передало его в прокуратуру города Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения.

Смертельное ДТП в Сочи произошло 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчину отправили под домашний арест. Он признал свою вину.

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Дарья Кучерявых
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