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Госдеп США отказался комментировать поставку комплексов THAAD на Украину

Госдеп США не стал комментировать поставку противоракетных комплексов THAAD на Украину

Фото: US Army / Globallookpress.com

Государственный департамент США пока не будет комментировать сообщения о планах размещения на востоке Украины американских противоракетных комплексов Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс, пишет ТАСС.

Дестабилизация обстановки

Журналисты поинтересовались, будут ли США отвечать на просьбу Киева разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. Как уточнил Прайс, он не может рассказывать о гипотетических планах. Дипломат отказался комментировать поставку комплексов.

Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены. Они являются гипотетическими и могут не иметь места

Нед Прайсофициальный представитель Госдепартамента США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение в соседнем с Россией государстве американских систем ПРО — прямая дорога к дестабилизации обстановки.

Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Комплексы THAAD

В понедельник, 7 февраля, Киев обратился к американской стороне с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD.

В комплекс входит радиолокационная станция AN/TPY-2. С ее помощью украинская армия сможет наблюдать за воздушно-космической обстановкой над значительной частью России. Кроме того, источник объяснил, что это дает военным возможность вместе с союзниками по НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров.

Радиолокационная станция AN/TPY-2 может позволить Киеву и его союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров

источник ТАСС

Это мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования. Он предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности. Система «ловит» их на финишном участке траектории. Ракета уничтожается в течение последней минуты подлета к цели.

Сложная обстановка

С осени 2021 года Киев и западные страны обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. По мнению американских и европейских политиков, Россия специально стягивает войска к границе. В воскресенье, 6 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российская армия якобы может вторгнуться на Украину в любой день.

Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Москва выберет дипломатический путь

Джейк Салливансоветник президента США по национальной безопасности

В Кремле неоднократно говорили о том, что обвинения Запада не имеют оснований. В Москве напомнили, что у России нет планов по захвату других государств. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что отношения Москвы и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину.

Угроза провокаций

По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть». Представитель Кремля добавил, что угроза провокаций Киева в Донбассе в настоящее время очень высока, она даже выше, чем раньше.

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Алия Шарафутдинова
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