Госдеп США отказался комментировать поставку комплексов THAAD на Украину

Государственный департамент США пока не будет комментировать сообщения о планах размещения на востоке Украины американских противоракетных комплексов Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс, пишет ТАСС.

Дестабилизация обстановки

Журналисты поинтересовались, будут ли США отвечать на просьбу Киева разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. Как уточнил Прайс, он не может рассказывать о гипотетических планах. Дипломат отказался комментировать поставку комплексов.

Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены. Они являются гипотетическими и могут не иметь места Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение в соседнем с Россией государстве американских систем ПРО — прямая дорога к дестабилизации обстановки.

Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Комплексы THAAD

В понедельник, 7 февраля, Киев обратился к американской стороне с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD.

В комплекс входит радиолокационная станция AN/TPY-2. С ее помощью украинская армия сможет наблюдать за воздушно-космической обстановкой над значительной частью России. Кроме того, источник объяснил, что это дает военным возможность вместе с союзниками по НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров.

Радиолокационная станция AN/TPY-2 может позволить Киеву и его союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров источник ТАСС

Это мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования. Он предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности. Система «ловит» их на финишном участке траектории. Ракета уничтожается в течение последней минуты подлета к цели.

Сложная обстановка

С осени 2021 года Киев и западные страны обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. По мнению американских и европейских политиков, Россия специально стягивает войска к границе. В воскресенье, 6 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российская армия якобы может вторгнуться на Украину в любой день.

Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Москва выберет дипломатический путь Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

В Кремле неоднократно говорили о том, что обвинения Запада не имеют оснований. В Москве напомнили, что у России нет планов по захвату других государств. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что отношения Москвы и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину.

Угроза провокаций

По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть». Представитель Кремля добавил, что угроза провокаций Киева в Донбассе в настоящее время очень высока, она даже выше, чем раньше.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что за прошедшие три месяца Украина получила от западных стран более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов.