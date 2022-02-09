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Принц Чарльз позвонил принцу Гарри и лично сообщил ему радостную весть

Принц Гарри узнал радостную весть о желании королевы после личного звонка принца Чарльза
Принц Чарльз

Принц Чарльз . Фото: Peter Cziborra / Reuters

Принц Чарльз позвонил младшему сыну, принцу Гарри, чтобы лично сообщить ему радостную весть о будущем титуле своей супруги Камиллы. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Перед платиновым юбилеем правления Елизаветы II принц Чарльз позвонил сыновьям и предупредил их, что королева изъявила желание, чтобы после ее смерти Камилла стала королевой-консортом, а не принцессой-консортом, как считалось прежде. Разговор состоялся за несколько недель до того, как об этом узнала публика. Пресса расценила звонок Чарльза как еще один признак примирения враждующих принцев.

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2 января

В конце 2021 года стало известно, что отношения принцев, испортившиеся после переезда Гарри в США, постепенно налаживаются. Они неоднократно созванивались по телефону, а в начале января Чарльз положительно отозвался о Гарри в колонке для Newsweek. По мнению экспертов, таким образом он пытался протянуть ему руку дружбы. В конце января британская пресса сообщила о негласных переговорах между принцами, начатые по инициативе Гарри.

Принцы поссорились в 2020 году после того, как принц Гарри отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и перебрался за границу. В 2021 году Чарльз встречался с сыном лишь один раз — в апреле, когда Гарри приезжал в Великобританию на похороны принца Филиппа. Чарльз до сих пор не видел Лилибет — дочь Гарри, которая родилась в июле 2021 года. Гарри утверждал, что после переезда в США отец лишил его финансовой поддержки.

Олег Парамонов
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