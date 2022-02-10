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На Украине назвали «истинную» цель визита Макрона в Киев

Климкин заявил о желании Макрона принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Pool / Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Наш» назвал «истинную» цель визита Макрона в Киев.

По его словам, приезд французского лидера в Киев связан с желанием принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям. «Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям», — сказал он. Климкин добавил, что Минские соглашения никогда не сработают.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По результатам встречи французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Днем ранее в Москве состоялись переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг основной цели своей поездки — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

Марина Совина
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