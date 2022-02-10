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«Спорт-Экспресс» опроверг новость об отстранении Валиевой от Олимпиады

«Спорт-Экспресс» опроверг новость об отстранении фигуристки Валиевой от Олимпиады

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

«Спорт-Экспресс» опроверг свою новость об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине из-за допинг-скандала и лишении сборной России золотых медалей в командном турнире. Соответствующее заявление опубликовано сайте издания.

В тексте отмечается, что размещенная ранее информация не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой пока не принято, ее могут признать невиновной.

«Спорт-Экспресс» первым сообщил, что 15-летнюю спортсменку отстранят от дальнейших соревнований на Олимпиаде из-за подозрительной допинг-пробы. Также в публикации упоминалось, что российскую сборную могут лишить золота в командном турнире. Однако позднее новость удалии.

Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени. Редакция «СЭ» приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию

«Спорт-Экспресс»
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Проблемный тест

Информация о том, что российский фигурист, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал подозрительный допинг тест, появилась 9 февраля. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения.

Изначально СМИ не была известна личность спортсмена. При этом отмечалось, что найденный препарат хоть и является запрещенным, но не влияет на спортивные результаты. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Валиевой. По информации СМИ, в допинг-пробе мог быть обнаружен триметазидин — препарат, применяемый для профилактики стенокардии.

Отмечается, что тест был сдан вне соревновательного периода — в декабре 2021-го. Ситуация осложняется тем, что Валиевой еще не исполнилось 16 лет, поэтому разбирательство о возможном нарушении ею антидопинговых правил проходит в особом режиме и потребовало привлечения юристов.

Ожидается, что рассмотрение инцидента может продлиться до четверга, 10 февраля. При этом, если подозрения подтвердятся, российскую фигуристку, скорее всего, будет ждать менее суровое наказание в силу ее возраста.

В случае отстранения Валиевой ее заменит фигуристка Елизавета Туктамышева, она заявлена в сборной России как первая запасная. Чтобы спортсменка могла быть дозаявлена в основной состав, Олимпийский комитет России должен провести необходимые тесты. Однако есть вероятность, что российская сторона не успеет завершить предусмотренные регламентом процедуры.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) отказались комментировать сомнительную допинг-пробу Валиевой, подчеркнув, что по данному вопросу журналистам следует обратиться к организаторам турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

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Реакция в России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит информации о допинге Валиевой. «Бред, бред и еще раз бред», — отреагировала тренер. В свою очередь, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии РИА Новости заявила, что это охота на учениц Тутберидзе.

Скажу так, за нашими девочками охотились давно, особенно за теми, кто тренируется у Этери Тутберидзе. Сейчас нужно просто дождаться официальной информации

Ирина Роднина депутат Госдумы

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что спортсменов проверяли на допинг во время сбора в Новогорске перед Играми во избежание скандала на Олимпиаде.

Узнал новости о фигуристах только перед матчем. Надеюсь, все решится положительно. Наших игроков проверяли (на допинг, — прим. «Ленты. ру») в Новогорске. Наверное, это лучше спросить у доктора. Мы стараемся, чтобы скандала у нас не было

Алексей Жамновглавный тренер сборной России по хоккею

Российская сборная

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.

При этом Валиева стала лучшей в короткой и произвольной программах и вошла в историю, став первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок в рамках Игр.

Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Марина Совина
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