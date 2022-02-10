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Тренер сборной России по хоккею отреагировал на слухи о допинге у фигуристов

Тренер сборной России Жамнов сообщил о проверке хоккеистов на допинг во избежание скандала

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил о проверке игроков на допинг во избежание скандала на Олимпиаде. Его цитирует РИА Новости.

По словам наставника национальной команды, допинг-тест спортсменов проводили во время сбора в Новогорске.

«Узнал новости о фигуристах только перед матчем. Надеюсь, все решится положительно. Наших игроков проверяли (на допинг, — прим. «Ленты. ру») в Новогорске. Наверное, это лучше спросить у доктора. Мы стараемся, чтобы скандала у нас не было», — подчеркнул Жамнов, комментируя слухи о допинге у российских фигуристов.

Ранее Inside The Games сообщил, что сомнительная допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой послужила причиной переноса церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Сама спортсменка стала лучшей в короткой и произвольной программах. Она также исполнила четверной прыжок, став первой женщиной в истории катания, которой удалось выполнить данный элемент на Играх.

Марина Совина
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