Тренер сборной России по хоккею отреагировал на слухи о допинге у фигуристов

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил о проверке игроков на допинг во избежание скандала на Олимпиаде. Его цитирует РИА Новости.

По словам наставника национальной команды, допинг-тест спортсменов проводили во время сбора в Новогорске.

«Узнал новости о фигуристах только перед матчем. Надеюсь, все решится положительно. Наших игроков проверяли (на допинг, — прим. «Ленты. ру») в Новогорске. Наверное, это лучше спросить у доктора. Мы стараемся, чтобы скандала у нас не было», — подчеркнул Жамнов, комментируя слухи о допинге у российских фигуристов.

Ранее Inside The Games сообщил, что сомнительная допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой послужила причиной переноса церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Сама спортсменка стала лучшей в короткой и произвольной программах. Она также исполнила четверной прыжок, став первой женщиной в истории катания, которой удалось выполнить данный элемент на Играх.

