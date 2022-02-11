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Спорт

МОК прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Валиевой

В МОК заявили, что разбираются с фигуристкой Камилой Валиевой, а не со всей командой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

«Мы огульно никого не обвиняем. Каждая из наших стран таким же образом строит законодательство. Если речь идет об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой. Мы соблюдаем строгость», — заявил Адамс. Он подчеркнул, что дело до сих пор находится в процессе рассмотрения, и МОК должен сохраняться политический нейтралитет.

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Ранее 11 февраля стало известно, что МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Причиной стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады

Анастасия Борисова
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