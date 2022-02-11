ISU обжалует снятие временного отстранения Валиевой от Олимпиады в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) обжалует снятие временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

В ISU заявили, что воспользуются своим правом и обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) для решения вопроса по делу спортсменки. Они хотят добиться того, чтобы Валиева вновь была отстранена от Олимпиады.

Ранее 11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет подал апелляцию в CAS на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Причиной стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.