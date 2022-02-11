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Спорт

WADA выступило с заявлением о деле Валиевой

В WADA заявили о неправильном применении антидопингового кодекса в деле Камилы Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Текст заявления приводит ТАСС.

В WADA заявили о неправильном применении всемирного антидопингового кодекса в случае с 15-летней спортсменкой. Отмечается, что агентство подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой.

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Ранее 11 февраля с подобными обращениями в CAS уже обратились Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU). Причиной стал положительный результат Валиевой на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личных соревнованиях, которые стартуют 15 февраля.

Анастасия Борисова
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