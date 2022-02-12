Федерация фигурного катания России выступила с заявлением по делу Валиевой

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков выступил с заявлением по поводу ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводятся на сайте организации.

Горшков заявил, что не сомневается в честности 15-летней спортсменки, отметив, что ее дело требует тщательного разбирательства. Он считает, что федерация оказывает Валиевой всестороннюю помощь и уже привлекла к делу квалифицированных юристов. По мнению главы ФФКР, необходимо выяснить, почему процесс изучения допинг-пробы фигуристки занял так много времени.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпийских игр 2022 года — она была зарегистрирована вечером 11 февраля.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

