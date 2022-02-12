Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в субботу, 12 февраля, созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили реакцию Запада на предложения по безопасности, говорится на сайте Кремля.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обговорили дальнейшие личные контакты.

Ранее Путин созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор политиков продолжался 1 час 40 минут. Французский лидер заявил российскому коллеге, что искренний диалог «несовместим с эскалацией». Кроме того, президенты обсудили пути продвижения в реализации Минских соглашений. Лидеры стран выразили желание продолжить обсуждение условий стабильности и безопасности в Европе.

Известно, что 12 февраля российский лидер также планирует провести телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.

До этого президент США назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля. Несколько официальных лиц в Америке подтвердили заявление президента. Вашингтон во время переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал представить доказательства о якобы планируемом вторжении на Украину. Он добавил, что информации о возможной экскалации со стороны России стало слишком много.