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Зеленский заявил о влиянии Байдена на деэскалацию кризиса

Президент Зеленский заявил, что визит лидера США Байдена в Киев способствует деэскалации
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит главы США Джо Байдена в Киев способствовал бы деэскалации ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт офиса украинского лидера.

Лидер Украины в ходе телефонного разговора пригласил Бадена приехать в Киев и отметил его влияние на кризис в стране.

«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский попросил у Байдена военной и финансовой поддержки для Украины. Эти заявления посчитали «конкретными идеями по уменьшению российской угрозы».

13 февраля президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонную беседу. По результатам диалога они решили продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса. Кроме того, главы стран обсудили ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении России.

Марина Совина
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