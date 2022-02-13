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Назван возможный способ попадания допинга в организм Валиевой

RT: препарат от мигрени мог привести к образованию в организме Валиевой триметазидина

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Назван возможный способ попадания допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Версию выдвинули журналисты RT со ссылкой на документы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно имеющимся в распоряжении журналистов данным, следы триметазидина могут быть обнаружены в организме спортсмена, если он употреблял лекарство от мигрени ломеризин. Последнее относится к разрешенным для приема атлетами препаратам. Таким образом, если допинг-проба спортсмена дала положительный результат на триметазидин, проводящая анализ лаборатория должна обнаружить следы ломеризина.

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11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Дарья Коршунова
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