Назван возможный способ попадания допинга в организм Валиевой

Назван возможный способ попадания допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Версию выдвинули журналисты RT со ссылкой на документы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно имеющимся в распоряжении журналистов данным, следы триметазидина могут быть обнаружены в организме спортсмена, если он употреблял лекарство от мигрени ломеризин. Последнее относится к разрешенным для приема атлетами препаратам. Таким образом, если допинг-проба спортсмена дала положительный результат на триметазидин, проводящая анализ лаборатория должна обнаружить следы ломеризина.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

