Валиева провела тренировку на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Также на лед вышли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Валиева отрабатывала короткую программу, выполняя тройной аксель, а также каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп.

12 февраля экс-глава WADA Дик Паунд заявил, что России нужно взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин.