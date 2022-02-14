Жулин отреагировал на решение CAS по делу Валиевой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин обрадовался решению Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе допуск Камилы Валиевой к личному турниру на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Слава тебе господи! Ура! Слава богу! Хорошо, что есть такое решение. То, что Камилу Валиеву допустят до индивидуальных соревнований — это уже хотя бы что-то. Я очень рад», — заявил специалист.

CAS закончил рассмотрение дела в понедельник, 14 февраля. Там заявили, что решение в пользу 15-летней спортсменки было принято с учетом ее статуса «защищенного лица» и особого подхода к ней.

CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии с Валиевой временного отстранения от соревнований. Санкции были наложены на спортсменку после того, как в ее организме обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина в микродозе.