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Спорт

Валиева провела беседу с духовником сборной России

Российская фигуристка Камила Валиева провела беседу с духовником олимпийской сборной

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Протоиерей Андрей Алексеев, духовник олимпийской сборной России, рассказал, что провел беседу с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Священник отметил, что общался со спортсменкой до заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), в результате которого Валиеву допустили к участию в Олимпийских играх. «Это был отеческий разговор», — отметил Алексеев.

Ранее 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и допустил Валиеву до участия в Олимпиаде. Спортсменка выступит 15 и 17 февраля в личном турнире.

МОК принял решение отменить церемонию награждения в том случае, если Валиева окажется в числе призеров. До окончания расследования по делу Валиевой не состоится и вручение наград победителям командного турнира Олимпиады.

Николай Костюков
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