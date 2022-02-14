Валиева провела беседу с духовником сборной России

Протоиерей Андрей Алексеев, духовник олимпийской сборной России, рассказал, что провел беседу с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Священник отметил, что общался со спортсменкой до заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), в результате которого Валиеву допустили к участию в Олимпийских играх. «Это был отеческий разговор», — отметил Алексеев.

Ранее 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и допустил Валиеву до участия в Олимпиаде. Спортсменка выступит 15 и 17 февраля в личном турнире.

МОК принял решение отменить церемонию награждения в том случае, если Валиева окажется в числе призеров. До окончания расследования по делу Валиевой не состоится и вручение наград победителям командного турнира Олимпиады.