МОК проведет консультации о судьбе церемонии награждения на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет консультации с национальными олимпийскими комитетами о судьбе церемонии награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, если будет принято решение, что российская фигуристка Камила Валиева будет допущена до соревнований, то это не будет означать, что она не нарушала правила, и наоборот. «Мы должны подождать завершения этого процесса. Сейчас важно избегать домыслов и спекуляций по этому делу», — сказал он.

Также Адамс заявил, что МОК примет любое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки. Он пояснил, что речь идет не о церемонии награждения. «Мы хотели бы, чтобы вся ситуация была рассмотрена в полном объеме, решение должно быть принято до начала соревнований. Это ситуация беспокоит нас и всех спортсменов», — сказал он.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.