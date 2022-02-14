Боец Стерлинг отрастил «дагестанскую бороду» и пообещал всех «съесть»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг похвастался новым имиджем. Спортсмен опубликовал несколько фотографий в Instagram.

«Отрастил дагестанскую бороду. Теперь я съем и размажу всех! Алджамбиб Стермаев», — так назвал себя Стерлинг. За 12 часов публикация собрала больше 17 тысяч лайков. Пользователи оставили больше тысячи комментариев, некоторые сошлись на том, что американцу идет новый имидж.

Публикации с похожим текстом часто делает шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Спортсмен, известный как Новый Хабиб, неоднократно заявлял о желании «съесть и размазать» соперников.

4 февраля была названа дата второго поединка между Стерлингом и российским бойцом MMA Петром Яном. Их встреча станет главным боем турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 9 апреля. Бой заявлен как титульный. Стерлинг выступит в качестве действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, Ян как временный чемпион.

Ян утратил титул чемпиона UFC в легчайшем весе в марте 2021-го, уступив Стерглингу. Россиянин нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован.