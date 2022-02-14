Кремль прокомментировал допуск Валиевой к личному турниру на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что в Кремле рады, что Валиева сможет принять участие в личном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине. «Всей страной желаем ей выиграть», — отметил он.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

Короткая программа в женских соревнованиях пройдет 15 февраля. Валиева выступит под 26-м номером. Начало турнира — в 13:30 по московскому времени.