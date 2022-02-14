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Спорт

МОК отказался делать преждевременные выводы по делу Валиевой

МОК заявил, что дело Валиевой является единичным случаем, выводы делать преждевременно
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой о допинге является единичным случаем, и отказался делать преждевременные выводы о произошедшем. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что никто не указывал на Олимпийский комитет России (ОКР) как на виновника ситуации, никто не говорил о системности подобных ситуаций.

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«Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю», — подчеркнул Адамс.

Ранее стало известно, что в Пекине завершились слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание продолжалась 6 часов 50 минут.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Марина Совина
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