МОК отказался делать преждевременные выводы по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой о допинге является единичным случаем, и отказался делать преждевременные выводы о произошедшем. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что никто не указывал на Олимпийский комитет России (ОКР) как на виновника ситуации, никто не говорил о системности подобных ситуаций.

«Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю», — подчеркнул Адамс.

Ранее стало известно, что в Пекине завершились слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание продолжалась 6 часов 50 минут.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

