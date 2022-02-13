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Спорт

В Пекине завершились слушания CAS по делу Валиевой

В Пекине завершились слушания выездной панели CAS по делу о допинге фигуристки Валиевой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Пекине завершились слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

CAS закончил процедуру рассмотрения апелляций на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения с Валиевой. Заседание продолжалась 6 часов 50 минут. «Это было долгое заседание, я не буду комментировать его итоги. Мы надеемся объявить его решение после часа-двух (по пекинскому времени) на сайте», — заявил генеральный директор CAS Матье Риб.

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Ранее стало известно, что арбитрами заседания назначены Джефри Бенс из США, Фабио Людика из Италии и Весна Ракочеви из Словении. Выездная панель выслушала аргументы на закрытом заседании в конференц-зале пекинского отеля. Валиева давала показания по видеосвязи.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Дарья Коршунова
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